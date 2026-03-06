Lotta al consumo e spaccio di droga: al setaccio il quartiere Pianura a Napoli Gli agenti arrestano un 40enne

La polizia ha arrestato un 40enne napoletano, con precedenti per detenzione illecita ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

In particolare, gli agenti del commissariato Pianura, hanno effettuato un controllo in una cantina in uso all'uomo, in via Evangelista Torricelli, dove hanno rinvenuto 8 involucri di cocaina (crack) del peso di circa 17 grammi, 9 involucri di hashish del peso di circa 60 grammi, un bilancino di precisione, diverso materiale per il confezionamento della droga e 790 euro, suddivisi in banconote di vario taglio.