Droga nella fessura di una parete: le studiano tutte a Scampia Un arresto da parte della polizia

La polizia ha arrestato un 34enne napoletano, con precedenti, per detenzione illecita e spaccio di sostanze stupefacenti.

Gli agenti del commissariato Scampia, hanno posto in essere un servizio di osservazione in via Calogero dove hanno notato il predetto che ha prelevato qualcosa da un calzino nascosto all’interno di una fessura ricavata in una parete e la stava consegnando un altro soggetto.

Gli operatori, prontamente intervenuti, hanno raggiunto e bloccato il 34enne trovandolo in possesso di 715 euro, suddivisi in banconote di diverso taglio, ed hanno recuperato il calzino occultato al cui interno hanno rinvenuto 18 involucri di cocaina del peso di circa 12 grammi e 24 involucri di eroina del peso di circa 16 grammi.