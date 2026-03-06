Corso San Giovanni a Napoli: evade dai domiciliari e viene arrestato Manette per im 41enne napoletano

La polizia ha arrestato un 41enne napoletano, per evasione e falsa attestazione a pubblico ufficiale sull’identità personale.

In particolare, gli agenti dell’ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico, hanno notato l'umo, che, alla loro vista, ha tentato di allontanarsi per eludere il controllo; gli operatori lo hanno prontamente raggiunto e bloccato.

Durante le fasi del controllo, l’uomo ha fornito delle generalità, risultate poi essere false a seguito degli accertamenti svolti, inoltre, i poliziotti hanno accertato che era sottoposto alla misura degli arresti domiciliari.