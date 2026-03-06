Incendio al mercatino rionale di Fuorigrotta: enorme colonna di fumo Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco e la polizia municipale

Incendio di cartoni e rifiuti al mercatino rionale di Fuorigrotta. Le fiamme sono divampate sul cumulo di rifiuti di carta accumulati dal mercatino rionale, quartiere occidentale di Napoli. L'incendio è divampato nel primo pomeriggio, provocando una grossa colonna di fumo nero. Ancora da chiarire la dinamica dell’accaduto.

Sul posto sono arrivate diverse squadre dei vigili del fuoco, inviati dal Comandante Giuseppe Paduano, e le pattuglie della polizia locale di Napoli, coordinate dal Comandante Generale Ciro Esposito

I pompieri hanno domato il rogo in poco tempo, mentre l'area è stata transennata per consentire le operazioni di soccorso. Al momento non si segnalano feriti, ma la colonna di fumo che si è sprigionata dalle fiamme è stata visibile a decine di km di distanza. Fortunatamente non ha causato danni all'ambiente circostante. Si attendono ora solo le disposizioni per il ripristino dell'area.