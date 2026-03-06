Tragedia Monaldi: "Stillicidio di notizie rischioso per tutto l'ospedale" Interviene la direzione generale dell'azienda ospedaliera dei colli

"Al fine di evitare uno stillicidio di notizie che rischia di delegittimare l’operato di un intero ospedale", la direzione generale dell’azienda ospedaliera dei colli comunica che, a seguito del tragico evento del 23 dicembre 2025, sono pervenute diverse comunicazioni da parte del personale del comparto impegnato nelle attività di sala operatoria dell’unità operativa complessa di cardiochirurgia pediatrica e delle cardiopatie congenite.

"Tutte le segnalazioni - di legge nella nota - unitamente alle richieste di trasferimento presentate da alcuni operatori, sono state immediatamente trasmesse alla medicina del lavoro e al responsabile del servizio di prevenzione e protezione affinché venisse valutata la possibile correlazione con situazioni di stress lavorativo, anche in relazione al tragico evento verificatosi.

È utile sottolineare che gli stessi atti sono stati contestualmente trasmessi all’ufficio procedimenti disciplinari che, all’esito di una valutazione complessiva dei fatti e dei comportamenti successivamente tenuti, ha ritenuto di adottare provvedimenti cautelari di sospensione dal servizio e dall’incarico, di particolare gravità, differenziando le posizioni dei medici coinvolti.

La documentazione - prosegue la nota - è stata inoltre prontamente trasmessa alla procura della repubblica presso il tribunale di Napoli.

Infine, la direzione generale ha richiesto al direttore Infermieristico di attestare se, ai suoi atti, risultino eventuali ulteriori comunicazioni che non abbiano seguito l’ordinario iter previsto dall’organigramma aziendale, secondo cui ogni dipendente si riferisce al proprio direttore di struttura complessa, il quale si relaziona con il capo dipartimento e, successivamente, con il direttore medico di presidio, il direttore sanitario o amministrativo, fino al direttore generale".