Aggredisce un ragazzo per motivi di gelosia: minorenne fermato dalla polizia L'accusa è di tentato omicidio

La polizia ha eseguito un fermo di polizia giudiziaria per tentato omicidio nei confronti di un 16enne napoletano.

Gli agenti dei commissariati di Afragola e Frattamaggiore, sono intervenuti presso l’ospedale San Giovanni di Dio per la segnalazione di una persona giunta in con ferite da arma da taglio.

La vittima ha riferito agli agenti, prontamente intervenuti, di essere stato avvicinato dal 16enne, giunto a bordo di uno scooter, nei pressi dell'entrata della Villa Comunale di Crispano e di essere stato colpito al polso e al fianco con un coltello.

L'immediata attività d’indagine ha permesso di individuare e rintracciare il presunto autore dell’aggressione alla cui origine ci sarebbero motivi di gelosia.

All'esito della convalida, l’indagato è stato sottoposto alla misura della custodia cautelare in carcere dall'autorità giudiziaria.