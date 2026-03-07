Locale abusivo, targhe straniere e sirena delle forze dell’ordine in auto Carabinieri denunciano due uomini

Siamo nel comune di Giuliano in Campania. I carabinieri della sezione radiomobile della Compagnia di Giugliano in Campania pattugliano le strade della città.

La gazzella percorre via Santa Maria a Cubito. La careggiata è ampia. Pochi gli esercizi commerciali prima della periferia. Ed è qui, nella parte più rurale della via, che i militari notano delle luci accese all’interno di un locale fatiscente. Decidono di capire meglio. Scendono dall’auto e si dirigono verso la saracinesca. Sentono delle voci.

Due uomini parlano di auto e di targhe. Sollevano la serranda. Uno uomo, 37enne, è appoggiato al cofano di una Volkswagen Golf con targa straniera mentre l’altro, 28enne, di fronte. Interrompono la loro conversazione alla vista dei militari. Sono stupiti. Chiedono ai carabinieri cosa stanno cercando. Quell’atteggiamento spavaldo non convince. Parte il controllo.

L’autovettura viene ispezionata. La targa serba non corrisponde al telaio. All’interno nel mezzo anche una sirena delle forze di polizia. Nel cofano anche 33 targhe di nazionalità straniera, verosimilmente clonate.

Il deposito risulta essere abusivo.

I due uomini sono stati denunciati, entrambi italiani e del posto. Dovranno rispondere di falsità materiale commessa da privato e possesso di segni distintivi contraffatti. Indagini in corso.