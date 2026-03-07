Pozzuoli: la storica truffa dello specchietto è ancora in voga Tra coltelli e denunciati i controlli a tappeto dei carabinieri

Continuano i controlli a tappeto da parte dei carabinieri. Pozzuoli, i militari della compagnia nel corso della movida hanno identificato 93 persone e controllo 69 veicoli. 7 le violazioni al codice della strada elevate e 2 i veicoli sequestrati. 2 anche i ragazzi segnalate per uso di sostanze stupefacenti.

Durante la notte i carabinieri sono intervenuti anche in corso Umberto I. Lì un auto con a bordo quattro persone. E’ tutto pronto, la vittima a pochi metri, avviene il finto urto. Stanno per permettere in atto la storica “truffa dello specchietto” ma la gazzella nota le due auto in sosta e interviene. Identificati e perquisiti.

All’interno dell’auto un coltello con una lama di 10 centimetri. Sono stati tutti denunciati per tentata truffa e porto di armi.

Stesso destino per altre 5 persone. Porto abusivo di armi, guida senza patente reiterata, guida in stato di ebrezza e fuga pericolosa i reati contestati.

Denunciato anche il titolare di un locale notturno. I carabinieri, insieme ai militari del Nil e del Nas hanno controllato la nota discoteca. Elevate sanzioni amministrative per un totale di 5mila e 300euro circa. L’imprenditore dovrà rispondere di mancato rispetto delle norme sulla sicurezza sul lavoro.