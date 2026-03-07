Agguato di camorra a Marano, giustiziato esponente del clan Nuvoletta Ancora da chiarire la dinamica. Ma si torna a uccidere in pieno giorno davanti a numerose persone

Agguato di camorra stamane in pieno giorno a Marano di Napoli. E' successo poco dopo le 11 in via Svizzera, angolo Corso Europa davanti a numerosi testimoni.

Sono stati esplosi diversi colpi d'arma da fuoco da un commando che poi si è dileguato. Quando sul posto sono intervenuti i carabinieri è stato scoperto all’interno di una Toyota Yaris, lato guida il corpo senza vita di Castrese PALUMBO nato a Marano di Napoli il 30 ottobre del 1946, già noto alle forze dell’ordine.

Da una prima sommaria, ricostruzione ancora da confermare, pare che i killer poco prima avevano esploso diversi colpi d’arma da fuoco alcuni dei quali hanno colpito alla testa la vittima 79enne. Rinvenuti e sequestrati 12 bossoli calibro nove. Indagini in corso. Ci sono state scene di panico tra la gente che a quell'ora affollava la strada.

La vittima sarebbe vicina al clan Nuvoletta

Sul posto i carabinieri della compagnia di Marano, impegnati nei rilievi e nella raccolta delle prime testimonianze utili a ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto. L’area è stata delimitata per consentire agli investigatori di lavorare senza interferenze.

Castrese Palumbo, già noto alle forze dell'ordine, è ritenuto affiliato al clan Nuvoletta, storico sodalizio criminale attivo sul territorio di Marano per la gestione degli affari illeciti.