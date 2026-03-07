Vandalizzato murales dedicato a Mario Paciolla, Cgil Napoli: "Atto infame" "Vicinanza alla famiglia e a chi lotta per avere verità e giustizia"

"L'atto vandalico compiuto oggi ai danni del murales e della targa in memoria di Mario Paciolla, è un atto infame e vigliacco contro la sua memoria a pochi giorni dal suo compleanno.

Ma è un atto ancora più grave perché la sua vicenda grida vendetta perché ancora non è stata fatta verità e giustizia e bisogna lottare tutti i giorni affinché ci sia.

Un abbraccio va alla famiglia e agli amici e a tutti quelli che lottano ogni giorno nel suo nome e saremo al loro fianco anche per ripristinare il murales danneggiato".

Così, in una nota, la segreteria della Cgil Napoli e Campania sull'episodio di vandalismo al murales e alla targa in memoria di Mario Paciolla, cooperante Onu morto in Colombia nel 2020.