Calata Santi Cosma e Damiano a Napoli: sorpreso con droga e munizioni Un 38enne napoletano arrestato dalla polizia

La polizia ha arrestato un 38enne napoletano con precedenti di polizia, anche specifici, per detenzione illecita di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio; lo stesso è stato altresì denunciato per detenzione illecita di munizionamento per arma comune da sparo e da guerra e per guida senza patente, essendo stata la predetta violazione reiterata nel biennio.

In particolare, gli agenti del commissariato Decumani, durante i servizi all’uopo predisposti, nel transitare in Calata Santi Cosma e Damiano, hanno controllato il predetto trovandolo in possesso di 3.100 euro in contanti, suddivisi in banconote di diverso taglio, inoltre, gli operatori hanno accertato che il 38enne era sprovvisto della patente di guida.

Ancora, avendo fondato motivo di ritenere che potessero esservi ulteriori elementi in ordine ai fatti per i quali si stava procedendo, i poliziotti hanno controllato l’abitazione dove hanno rinvenuto 28 bustine di cocaina del peso di circa 11 grammi, un involucro di marijuana, un bilancino di precisione, diverso materiale per il confezionamento della droga, 10 cartucce calibro 7.65, una cartuccia calibro 22 e 6 cartucce calibro 38.