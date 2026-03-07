Nola: sorpresi con la droga e arrestati Manette per un 25enne e un 22enne, entrambi napoletani

La polizia ha arrestato un 25enne e un 22enne, entrambi napoletani con precedenti di polizia, anche specifici, per detenzione illecita ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

In particolare, gli agenti del commissariato di Nola, hanno controllato i due persone a bordo di uno scooter trovandoli in possesso di 13 stecche di hashish del peso di circa 20 grammi, 8 involucri di cocaina e 110 euro, suddivisi in banconote di diverso taglio.

Gli operatori hanno controllato l’abitazione dei predetti ed hanno rinvenuto, presso l’abitazione del 25enne, 25 stecche di hashish del peso di circa 40 grammi e 45 involucri di cocaina del peso di circa 10 grammi.