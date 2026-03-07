Droga confezionata e pronta per essere spacciata: due arresti Operazione della polizia a Pozzuoli

La polizia ha arrestato un 37enne e una 34enne, entrambi napoletani con precedenti per detenzione illecita ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Gli agenti del commissariato di Pozzuoli, durante i servizi all’uopo predisposti, hanno effettuato un controllo presso una struttura ricettiva dove stavano alloggiando i due ed hanno rinvenuto circa 1,2 kg di hashish, circa 1,9 kg di marijuana, circa 2 grammi di cocaina, circa 9 grammi di ecstasy, circa 10 grammi di funghi allucinogeni, 2 bilancini di precisione, vario materiale per il confezionamento e 560 euro, suddivisi in banconote di diverso taglio.