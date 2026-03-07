Terrore in un negozio: donna rapinata con violenza da due delinquenti E' successo in un esercizio commerciale al corso Umberto

La polizia ha arrestato un 22enne e un 21enne, entrambi di origini tunisine, irregolari sul territorio nazionale e con precedenti di polizia, per rapina impropria e lesioni personali.

Gli agenti dell’ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico, sono intervenuti in Corso Umberto I per la segnalazione di una rapina ai danni di una donna all’interno di un esercizio commerciale.

I poliziotti, giunti prontamente sul posto, sono stati avvicinati dalla vittima la quale ha raccontato che, poco prima, all’interno dell’attività commerciale, tre uomini le avevano sottratto la sua collana e, per guadagnarsi la fuga, l’avevano spintonata facendola rovinare al suolo.

Gli operatori, grazie anche alla visione delle immagini dei sistemi di videosorveglianza, sono riusciti a risalire all’identità dei due prevenuti che, in breve tempo, sono stati rintracciati in Corso Umberto I.