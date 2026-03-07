Via Foria a Napoli: sorpreso a cedere droga Un arresto da parte della polizia

La polizia ha arrestato un 17enne napoletano, per detenzione illecita ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e porto di armi od oggetti atti ad offendere.

Gli agenti del commissariato Vicaria-Mercato, hanno notato l'uomo che, in cambio di una banconota, ha ceduto qualcosa ad una persona che si è poi allontanata frettolosamente.

I poliziotti, hanno raggiunto il 17enne trovandolo in possesso di 50 bustine di marijuana del peso di circa 67 grammi, 10 involucri di hashish del peso di circa 38 grammi e di 525 euro, suddivisi in banconote di diverso taglio, inoltre è stato trovato in possesso di un coltello a serramanico.