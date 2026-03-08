Sequestrata e accoltellata sul bus al Vomero: operata l'avvocatessa ferita La 32enne è al Cardarelli: nelle prossime ore interrogatorio davanti al gip per l'aggressore

E’ stata operata l’avvocatessa ferita da uno squilibrato che giovedì sera l’ha presa in ostaggio su un bus dell’Anm a Napoli. Alessia Viola, penalista 32enne, è ancora in ospedale al Cardarelli. In queste ore ha ricevuto tanti attestati di solidarietà, a cominciare dai colleghi. Il suo aggressore sarà interrogato domani davanti al gip e attualmente è guardato a vista all’ospedale del Mare.

Dovrà rispondere di lesioni gravissime e sequestro di persona. Le indagini di Procura e carabinieri si concentrano anche sulle cure sanitarie cui l’uomo era sottoposto.

Stando a quanto risulta dai primi accertamenti, pare che l’uomo abbia scelto a caso la sua vittime, per vendicarsi di un debito tributario. Ipotesi sulla quale sono al lavoro gli investigatori, che - dopo l'intervento dell'autista eroe - hanno arrestato l'uomo, sottraendolo anche ad un tentato linciaggio da parte della folla.