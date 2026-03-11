Napoli, paura per una forte esplosione in via Stadera: non ci sono feriti Sono in corso le indagini per chiarire la dinamica

Esplosione nella tarda serata di ieri a Napoli, in via Stadera 35. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Poggioreale dopo la segnalazione della deflagrazione di un ordigno. Secondo una prima ricostruzione degli artificieri dell’Arma, l’ordigno sarebbe stato confezionato unendo 62 candelotti “Cobra”, gli stessi coinvolti nella recente esplosione avvenuta a Ercolano.L’esplosione ha provocato lievi danni al manto stradale e a un muro, ma non si registrano feriti. Sono in corso indagini per chiarire la dinamica e la matrice dell’episodio.