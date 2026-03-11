Viene accoltellato per sedare una rissa: 13enne in ospedale L'episodio è accaduto a Napoli, nella centralissima via Toledo

Un 13enne è rimasto ferito ieri sera a Napoli mentre tentava di sedare una rissa in via Toledo. Il ragazzo è stato accoltellato alla coscia destra ed è stato portato al pronto soccorso dell’ospedale Pellegrini. Sul posto sono intervenuti i carabinieri del nucleo operativo di Napoli Centro. Per il minore i medici hanno disposto una prognosi di sette giorni. Sono in corso indagini per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto e identificare le persone coinvolte nella rissa.