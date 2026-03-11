Napoli, carabinieri irrompono in una piazza di spaccio: pusher in manette Blitz antidroga a Scampia

Blitz antidroga a Scampia da parte dei carabinieri della locale stazione che hanno arrestato per spaccio e detenzione di stupefacenti un 53enne.

I militari hanno notato e pedinato il pusher fino a via Ortese. Lì avviene lo scambio con un tossicodipendente che per una decina di euro ottiene del crack. Il cliente verrà fermato e segnalato alla prefettura.

I militari osservano poi che il 53enne percorre più volte la rampa delle scale dell’isolato. L’uomo viene bloccato mentre prendeva dal nascondiglio altre 6 dosi di crack. Perquisito, è stato trovato in possesso di 210 euro ritenuti provento del reato. Nelle tasche dell’uomo anche un coltello lungo 16 centimetri, per il 53enne anche la denuncia per porto abusivo di armi.



Nelle aree comuni i carabinieri hanno trovato 2 proiettili e una dose di marijuana. Sono stati sequestrati contro ignoti. L’arrestato è stato trasferito in carcere