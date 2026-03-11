Frattamaggiore, Mensorio: "Nessuna adesione alla nostra formazione autorizzata" In linea il segretario regionale di Avanti Psi, Tarantino

“Apprendiamo con sorpresa di un'adesione ad ‘Avanti’ Campania senza che la formazione politica ne abbia mai discusso, deliberato o autorizzato alcunché.

Non conosciamo l'origine di questa operazione, non è stata condivisa con i vertici regionali del partito, e non è riconosciuta in alcuna forma dalla nostra struttura organizzativa. Siamo, pertanto, del tutto estranei a questa vicenda e ne prendiamo le distanze”.

Così il consigliere regionale Giovanni Mensorio, componente del gruppo di Avanti Campania e Presidente della Commissione Attività Produttive, interviene sulla notizia della presunta adesione del consigliere comunale di Frattamaggiore, Pasquale Aveta, alla lista "Avanti Socialisti Riformisti".

Il consigliere regionale precisa “che il progetto politico di Avanti è una costruzione seria, radicata nel territorio campano, che risponde a una visione chiara e a un percorso condiviso con la comunità riformista: Avanti non è un'insegna disponibile per chiunque intenda agganciarvisi in maniera autonoma e priva di qualsiasi legittimazione. Il nostro è un progetto politico che il Cdu sta costruendo con rigore insieme agli amici socialisti, con rispetto delle regole interne e con la consapevolezza del ruolo che siamo chiamati a svolgere, soprattutto in vista delle prossime elezioni politiche nazionali, verso cui guardiamo con grande determinazione e con un'offerta programmatica credibile.”



“Mentre qualcuno cerca scorciatoie, la struttura del Cdu in Campania – spiega Mensorio che rilancia il progetto - continua a lavorare con serietà e dedizione, costruendo consenso attraverso il confronto con i cittadini, con le categorie produttive e con le realtà associative del territorio. È questo il metodo che riconosco e che sostengo. È questa la politica che ha futuro.”



“Chi intende contribuire al progetto di Avanti Campania è benvenuto, ma – conclude Mensorio - lo faccia attraverso i canali ufficiali, nel rispetto della comunità politica che lo anima. Non ammettiamo ambiguità. Troppo lavoro è stato fatto per lasciare che venga strumentalizzato."



“Ad Avanti - aggiunge il segretario regionale di Avanti Psi Michele Tarantino in linea con il consigliere regionale Mensorio – si aderisce seguendo le regole e senza forzature. Nelle realtà territoriali si parte dalle esperienze esistenti, con coerenza”.

