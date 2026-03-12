Polizia metropolitana di Napoli: sequestri di armi e veicoli con targa straniera Operazione alto impatto a Marano di Napoli

Si è conclusa la nuova operazione "Alto Impatto" svolta nel territorio di Marano di Napoli. L'intervento ha visto operare congiuntamente la Polizia Metropolitana di Napoli, la Squadra Mobile della Questura, l'Arma dei Carabinieri e la Guardia di Finanza, in un'azione coordinata nell'ambito del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica presieduto dal Prefetto di Napoli, Michele di Bari.

Questi i risultati della attività del Nucleo Ispettivo Sicurezza Autovetture (NISA) della Polizia Metropolitana di Napoli: 162 persone identificate, 149 veicoli controllati, e di questi 11 sequestrati e 23 veicoli sospesi dalla circolazione, 46 verbali elevati per violazione del Codice della Strada, 8 patenti di guida ritirate e 2 soggetti sono stati deferiti all'autorità giudiziaria. Nel corso dei controlli sono stati fermati anche due conducenti, privi di patente di guida, sorpresi alla guida di veicoli e sanzionati ai sensi delle norme vigenti.

Tra i sequestri più significativi, eseguiti dalla Polizia Metropolitana di Napoli, spicca quello di una Renault Twingo con targa polacca, il cui numero di telaio è risultato contraffatto e di una Smart con targa tedesca, risultata oggetto di appropriazione indebita.

Quest’ultimo veicolo era nella disponibilità di un cittadino di Marano di Napoli, già residente in Germania e pluripregiudicato, con precedenti anche in materia di spaccio di sostanze stupefacenti, trovato in possesso di un coltello con una lama da 20 centimetri e di una mazza da baseball: entrambi gli oggetti sono stati sequestrati. Contestualmente all'attività di controllo della Polizia Metropolitana, la Squadra Mobile della Questura di Napoli, con il supporto dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, ha condotto una serie di perquisizioni presso abitazioni private nel comune di Marano di Napoli, nell'ambito della medesima operazione Alto Impatto.

Bilancio Gruppo NISA-Polizia Metropolitana di Napoli

Le operazioni, per la Polizia Metropolitana di Napoli, coordinata dal Comandante Lucia Rea, è stata condotta dal Nucleo Ispettivo Sicurezza Autovetture (Nisa) che negli ultimi mesi ha all’attivo il sequestro di 53 autovetture con targa straniera e di 12 veicoli trovati con rifiuti a bordo. Nel bilancio recente delle ultime operazioni del gruppo NISA si possono annoverare sanzioni amministrative elevate per un valore complessivo di 60mila euro, il sequestro di 7 armi e, inoltre, sono stati portati a termine 11 interventi in materia di stupefacenti