Federalberghi: cambio di paradigma per la gestione del turismo in Campania Attenzione concentrata su una possibile governance sinergica del turismo regionale

"Campania 365: Sinergie Pubblico-Privato per un’Economia del Turismo Permanente": è il tema del convegno organizzato da Federalberghi Isola di Capri nell’ambito degli eventi che caratterizzeranno la 29ma edizione della BMT – Borsa Mediterranea del Turismo di Napoli che sarà inaugurata domani giovedì 12 marzo 2026 alla Mostra d’Oltremare di Napoli dal Ministro del Turismo Daniela Santanchè.

Il convegno, in programma venerdì 13 marzo alle ore 16.30 all’interno dello stand della Regione Campania nel pad.4 e concentrerà l’attenzione su una possibile Governance Sinergica del Turismo Regionale.

Programma:

Saluti di Enzo Maraio, Assessore al Turismo della Regione Campania

Interventi di: Giovanni Mensorio, Presidente Commissione Terza Commissione Consiglio Regionale

Marco Sarracino, Parlamentare Commissione Lavoro

Paolo Falco, Sindaco di Capri

Manuela Schiano, Assessore al Turismo di Anacapri

Luana di Tuoro, Presidente Ente Bilaterale del Turismo ( da confermare)

Arturo Scotto, Parlamentare (da confermare)

Lorenzo Coppola, Presidente Federalberghi Isola di Capri

Introduce e modera Isabella Marino, Discover Italia

Cenni sul tema dell’incontro:

La gestione del turismo in Campania richiede un cambio di paradigma: passare dall'accoglienza stagionale a una gestione sistemica e circolare. Il successo del comparto dipende dalla capacità di creare sinergie reali su due livelli speculari.

1. Sinergia Pubblico-Privato: La Programmazione come Infrastruttura. La "fruibilità del territorio" non è un concetto astratto, ma il risultato di un calendario eventi coordinato e triennale. Le istituzioni devono garantire trasporti e servizi minimi costanti, mentre le aziende private devono impegnarsi nell'apertura prolungata delle strutture. Solo un’agenda condivisa permette di trasformare la bassa stagione in un’opportunità di mercato, rendendo la destinazione appetibile tutto l’anno.

2. Sinergia Azienda-Lavoratore: Valorizzare il Capitale Umano. La fidelizzazione del personale è la chiave della qualità. Proponiamo di trasformare la necessità della destagionalizzazione in una virtù operativa:

Formazione Retribuita come Ammortizzatore: Utilizzare i periodi di inattività per percorsi di alta formazione co-finanziati. Questo garantisce continuità di reddito al lavoratore (evitando la fuga dal settore) e un costante up-skilling per l'impresa.

Patto di Stabilità: L’obiettivo è integrare il sostegno al reddito (NASpI) con investimenti aziendali nella crescita professionale, trasformando lo "stagionale" in un "professionista del territorio" legato all'azienda 12 mesi l'anno.



Conclusione

Per massimizzare l'offerta turistica regionale, il calendario degli eventi deve essere il motore di questa sinergia: se il territorio è vivo e programmato, l'azienda può investire nel lavoratore e lo Stato può supportare un sistema finalmente sostenibile e non più precario.