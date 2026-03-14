Carburante nel mirino dei ladri: ecco cosa hanno scoperto i carabinieri Sequestrato un dispositivo elettronico, un arresto e una denuncia

I carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Giugliano in Campania hanno arrestato un 39enne per furto aggravato e ricettazione. Denunciata per lo stesso reato una donna di 25 anni.



I carabinieri hanno notato nel distributore di carburanti Star oil che si trova nel parco commerciale Grande Sud una Fiat multipla con all’interno nel lato passeggero una donna.

La gazzella si avvicina e nota l’uomo. Il 39enne ha appena finito di mettere del gasolio all’interno di alcune taniche che si trovano nell’auto con bagagliaio aperto e sedili posteriori abbassati.

L’uomo viene bloccato e perquisito. Nelle sue tasche un dispositivo elettronico. Si tratta di un telecomando che controlla e configura il distributore di carburante e in particolare la pompa da remoto.

Parliamo di un dispositivo di solito in dotazione ai titolari delle stazioni di servizio per la lettura dei dati, modificare le impostazioni e cambiare i prezzi. Un’altra funzione è quella di bloccare o sbloccare la distribuzione del carburante.

Nelle taniche 510 litri di gasolio restituiti al legittimo proprietario. L’auto aveva due targhe diverse. Davanti una rubata. Dietro un’altra targa risultata smarrita.