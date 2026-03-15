Notte di sangue e di paura: lei accoltellata, lui colpito in testa a bottigliate La lite nei pressi di un locale: lui ha avuto la peggio ed è in prognosi riservata. Si indaga

Lite a coltellate e colpi di bottiglia in provincia di Napoli: due giovanissimi feriti. I carabinieri del nucleo operativo e radiomobile di Castello di Cisterna sono intervenuti presso un locale in via dell'Aeronautica per un 19enne e una 18enne feriti. Il primo è stato colpito alla testa con una bottiglia di vetro. È ricoverato in prognosi riservata all'ospedale del Mare di Napoli. Non è in pericolo di vita. La giovane, invece, è ricoverata presso l'ospedale di Nola per una ferita da arma da taglio alla natica sinistra. Non è in pericolo di vita. Indagini in corso per chiarire dinamica e individuare i responsabili.

Accoltellato un 36enne a Napoli

I carabinieri della compagnia Vomero sono intervenuti presso l'ospedale Cardarelli di Napoli per un 36enne ferito. Secondo una prima ricostruzione ancora tutta da verificare, l'uomo passeggiava in via Salvator Rosa quando sarebbe stato avvicinato da due sconosciuti in scooter. Quello alla guida lo avrebbe accoltellato alla gamba, senza alcun apparente motivo. Il 36enne ha firmato le dimissioni senza ulteriori cure. Indagini in corso per chiarire dinamica.