Rapinata della borsa da un suo conoscente: arrestato Nei guai un 35enne casertano

Nella notte la polizia ha arrestato un 35enne casertano per rapina. Gli agenti del commissariato Vasto-Arenaccia, nel transitare in via Bologna, sono stati avvicinati da una donna che, ancora scossa, ha riferiro di essere stata rapinata della sua borsa da un suo conoscente.

I poliziotti, prontamente intervenuti, grazie alla descrizione precisa della donna, hanno raggiunto e bloccato il l'uomo in Piazza Garibaldi, il quale ha riferito loro di essersi disfatto della borsa gettandola in strada, successivamente recuperata dagli operatori.

Alla fine l’indagato è stato arrestato, mentre la refurtiva riconsegnata alla leggittima proprietaria