VIDEO | Rapinano supermercato e minacciano il vigilante con fucile a canne mozze Due banditi arrestati dalla Polizia dopo aver seminato il panico nell'attività commerciale

Due uomini di 59 e 29 anni, entrambi napoletani, sono stati arrestati sabato sera dalla Squadra Mobile della Polizia di Stato con le accuse di concorso in rapina aggravata, porto di arma clandestina e porto abusivo di armi e oggetti atti ad offendere. Il più anziano dei due è già noto alle forze dell'ordine per precedenti di polizia.

I due si erano presentati a volto coperto nel parcheggio di un supermercato di via delle Repubbliche Marinare, dove hanno minacciato con un fucile a canne mozze l'addetto alla vigilanza, costringendolo a rientrare nell'esercizio commerciale. Mentre uno dei due teneva sotto tiro il vigilante, il complice raggiungeva le casse e si impossessava del denaro.

Gli agenti, che stavano già svolgendo servizi di controllo nella zona, sono intervenuti nel corso della rapina e, non senza difficoltà, hanno prima disarmato e bloccato il rapinatore armato, quindi immobilizzato il secondo.

La successiva perquisizione dell'autovettura utilizzata dai due ha dato esito significativo: rinvenute due targhe risultate rubate e sette cartucce calibro 12 per fucile da caccia. Sequestrati anche il fucile da caccia modificato con le canne tagliate - ancora carico con due cartucce - una pistola con caricatore contenente sette cartucce calibro 7.65 parabellum, un coltello serramanico e un cacciavite.

La perquisizione è stata poi estesa all'abitazione del 59enne, dove sono state trovate ulteriori 25 cartucce calibro 12.