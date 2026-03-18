Pozzuoli: furto nel cantiere che sta ristrutturando le case popolari Carabinieri arrestano 2 persone, uno abita a due passi

Tra Pozzuoli e Monteruscello c’è un cantiere che si sta occupando della ristrutturazione degli edifici di edilizia popolare del quartiere a via Umberto Saba 71.

Un’opera importante e positiva, ma la criminalità non guarda in faccia a nessuno e non ha morale. Delle volte – come in questo caso - non si è nemmeno grati.

I carabinieri della stazione di Monteruscello stanno percorrendo le strade proprio per il contrasto dei reati predatori quando notano due persone. Il primo ha 37 anni ed è già noto alle forze dell’ordine mentre l’altro ha 30 anni ed è incensurato.

I due stanno rubando gli infissi in alluminio che dovevano essere installati nelle abitazioni. I carabinieri di Monteruscello li hanno bloccati e arrestati. Fa specie che il più grande dei due abiti a due passi dal cantiere, negli stessi blocchi di edilizia popolare che devono essere ristrutturati. I due sono stai sottoposti agli arresti domiciliari in attesa del processo per direttissima.