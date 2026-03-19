Fuorigrotta, spaccio nei giardini pubblici: carabinieri arrestano 28enne Addosso 15 grammi di droga già suddivisa per la vendita e 740 euro in contanti

I carabinieri del nucleo operativo di Bagnoli hanno arrestato per detenzione di droga a fini di spaccio un 28enne della zona, già noto alle forze dell’ordine.

Siamo in via Cocchia, i carabinieri impiegati in un servizio antidroga vedono un uomo che palesemente agitato si guarda intorno.

E' seduto sulle panchine di un giardino pubblico e le gambe non riescono a stare ferme. I militari si avvicinano, lo vogliono identificare. L’atteggiamento non convince. Parte il controllo. Addosso 15 grammi di droga già suddivisa per la vendita e 740 euro in contanti ritenuto provento dell’attività illecita.

L'arresto è stato convalidato, il 28enne è stato sottoposto all'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.