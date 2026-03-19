Pozzuoli: droga nascosta nella tappezzeria dell’auto

Pozzuoli, via della casa comunale, i carabinieri della sezione operativa sono impegnati in un servizio anti droga quando vedono una fiat 500x di colore nero. I fari allo xeno del suv sono accesi.
Al volante un uomo, 36enne della zona, già noto alle forze dell’ordine. Dall’altra parte del finestrino un ragazzo. Il 36enne allunga la mano verso lo specchietto retrovisore e prende qualcosa. I carabinieri intervengono.
Perquisito, l’uomo viene trovato in possesso di 12 dosi di cocaina pronte per la vendita e di 150 euro ritenuti provento dell’attività illecita. Sequestrati anche due telefoni cellulari verosimilmente utilizzati per l’attività di spaccio.
Il 36enne nascondeva la droga tra la guarnizione e la moquette del tettuccio all’altezza dello specchietto retrovisore. L’uomo arrestato per detenzione di droga a fini di spaccio è ora in carcere.