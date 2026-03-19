Coppia spintonata e rapinata: malviventi portano via portafogli dell'uomo La polizia interviene immediatamente e riesce ad arrestatre due algerini

La polizia ha arrestato un 40enne e un 35enne, entrambi algerini, irregolari sul territorio nazionale e con precedenti, per concorso di rapina aggravata. Inoltre, il 40enne è stato, arrestato anche per evasione.

Gli agenti della squadra mobile, nel transitare lungo corso Umberto I, hanno notato i due che, dopo aver spintonato e strattonato una coppia, si sono impossessati del portafogli dell’uomo per poi darsi a repentina fuga in direzione di piazza mercato.

Dopo un breve inseguimento, i poliziotti li hanno raggiunti e bloccati trovandoli in possesso del portafogli in questione, asportato poco prima

Gli operatori hanno accertato successivamente che il 40enne era sottoposto alla misura degli arresti domiciliari.

Per tali motivi, entrambi sono stati arrestati, mentre la refurtiva restituita al legittimo proprietario.