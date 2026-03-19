Arenaccia: evade dai domiciliari e viene nuovamente arrestato Carcere per un 30enne napoletano

La polizia ha arrestato un 30nne napoletano per evasione. Gli agenti del commissariato Vasto-Arenaccia, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via Pietro Giannone, hanno notato l'uomo in strada e a seguito di controllo e hanno accertato che lo stesso era sottoposto alla misura degli arresti domiciliari. Per tali motivi, l’indagato è stato nuovamente arrestato.