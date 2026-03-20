Napoli: furto in un negozio nel quartiere Arenella Scardinato l'ingresso e asportata la cassa automatica

"Ennesimo furto lampo in un esercizio commerciale nel cuore del quartiere Arenella, per l'esattezza nella centralissima via Tino di Camaino, dove da alcuni anni ha aperto un ristorante.

Ladri incappucciati, dopo aver tagliato e scardinato la saracinesca, con estrema rapidità, hanno asportato la cassa automatica in poco più di un minuto, svanendo prima che si potesse manifestare alcuna reazione, anche con l'intervento delle forze dell'ordine ".

A dare notizia dell'accaduto, che stamani ha suscitato tra i residenti sgomento e rabbia è Gennaro Capodanno, presidente del Comitato Valori collinari, già presidente della Circoscrizione Vomero, che più volte, anche in un recente passato, è intervenuto sui gravi episodi delinquenziali avvenuti nell'ambito della municipalità 5, che comprende i quartieri del Vomero e dell'Arenella e dove risiedono circa 120mila napoletani.

"Questo ennesimo episodio delinquenziale - puntualizza Capodanno - rappresenta l’ennesima violazione della sicurezza in un’area già martoriata da atti analoghi. I commercianti della zona, ma anche i residenti, vivono nel terrore costante, per la paura di saracinesche divelte e beni rubati che minano la serenità di un intero quartiere residenziale e commerciale.

In un analogo episodio, avvenuto tempo addietro, addirittura il titolare di un esercizio commerciale, dove si erano verificati diversi furti notturni, dichiarò che aveva deciso di dormire nel negozio invece che a casa per scoraggiare i ladri.

In occasione di questo ennesimo atto delinquenziale ai danni di residenti e commercianti della zona - afferma Capodanno - ribadiamo, ancora una volta e con forza, la necessità di interventi immediati per debellare un fenomeno che desta grande preoccupazione e che non fa dormire sonni tranquilli: una maggiore vigilanza da parte delle forze dell’ordine, l'incremento del sistema di videosorveglianza con telecamere intelligenti e principalmente un potenziamento dei pattugliamenti notturni".

Capodanno, a seguito dell'ennesimo grave episodio che si è registrato sulla collina, chiede al prefetto di Napoli, Michele di Bari, di convocare un'apposita riunione del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, con la partecipazione del questore, del sindaco e dei rappresentanti delle forze dell'ordine per valutare e mettere in campo tutte le iniziative finalizzate a debellare il grave fenomeno che rende insonni le notti di tante persone, estirpando la mala pianta della delinquenza organizzata e non.