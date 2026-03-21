Epatite A: ecco il nuovo bollettino dall'ospedale Cotugno a Napoli Le condizioni cliniche dei pazienti ricoverati non presentano aspetti di criticità

In relazione ai casi di epatite A registrati negli ultimi giorni presso l’ospedale Cotugno di Napoli, al fine di garantire una corretta informazione, la direzione sanitaria dell’azienda ospedaliera dei Colli trasmette di seguito un aggiornamento del dato.

Presso il pronto soccorso dell’ospedale Cotugno sono 3 i nuovi casi di epatite virale Hav (epatite A) registrati alle 16.30 di oggi.

Al momento i pazienti ricoverati con Epatite A nei reparti di degenza del Cotugno sono 53. Le condizioni cliniche dei pazienti ricoverati non presentano aspetti di criticità.

Nessuna emergenza in provincia di Avellino per l’epatite A (Hav) e, proprio in ragione del quadro epidemiologico attuale, l’Asl non ha ritenuto necessario richiedere ai Comuni l’adozione di alcun provvedimento straordinario, limitandosi a fornire indicazioni informative finalizzate al contenimento del rischio attraverso l’adozione di comportamenti corretti per prevenire una possibile diffusione del contagio: la situazione è sotto controllo e costantemente monitorata, senza elementi che rendano necessarie ulteriori misure. Leggi qui l'aggiornamento completo da parte dell'Asl di Avellino. Sulle cause: l'ombra dei mercati abusivi.