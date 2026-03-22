Addio all'armatore ed ex senatore Salvatore Lauro Nel 2025 il riconoscimento come ambasciatore dell'eccellenza italiana nel mondo

È morto Salvatore Lauro, armatore, imprenditore ed ex senatore della Repubblica, figura storica dell'imprenditoria marittima campana. Lauro guidava da anni il gruppo familiare legato ai collegamenti marittimi con le isole del Golfo, consolidando il marchio Alilauro come uno dei principali operatori privati del settore. Ischitano, figlio di armatore, Lauro aveva ricoperto anche incarichi istituzionali in Senato con il centrodestra. Era presenza costante nel dibattito economico e infrastrutturale del Mezzogiorno sui temi della mobilità marittima e del turismo.

Ambasciatore dell'eccellenza italiana nel mondo

Con la sua guida il gruppo aveva ampliato collegamenti e servizi nel Tirreno rafforzando le tratte verso Ischia, Capri e la penisola sorrentina confermando come centrale il ruolo del trasporto veloce nel sistema turistico regionale. Nel 2025 aveva ricevuto un riconoscimento da Federitaly come ambasciatore dell'eccellenza italiana nel mondo.