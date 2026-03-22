Incarichi contestati al professore Cosenza, il legale: "Tutti autorizzati" "Sicuri dell'insussistenza di qualsivoglia irregolarità, confidiamo nel rigetto delle istanze"

Sulla diffusione della notizia relativa alla citazione in giudizio del professore Edoardo Cosenza su incarichi contestati all'Università degli Studi di Napoli Federico II, precisazione da parte del legale del docente, Enrico Soprano. "La diffusione della notizia della citazione della Procura della corte dei conti nei confronti del professor Cosenza merita una precisazione. Gli incarichi, di alto livello scientifico, contestati al professor Edoardo Cosenza e allo stesso conferiti proprio per il suo elevato e riconosciuto spessore scientifico, alcuni dei quali, peraltro, risalenti a più di venti anni addietro, sono stati tutti preventivamente autorizzati dall'ateneo. - ha affermato l'avvocato Soprano, difensore del professor Cosenza - Le autorizzazioni formalmente rilasciate dal rettore pro tempore, per il loro carattere di provvedimento amministrativo tipico non consentono alcuna ricostruzione dietrologica. Sono quello che dicono. Ricordiamo che, trattandosi di una citazione a giudizio, propria dell'incontestato potere della Procura, é un atto di parte. Sicuri, per quanto detto, dell'insussistenza di qualsivoglia irregolarità, confidiamo serenamente che il vaglio del giudice sortisca il completo rigetto delle istanze della Procura".