"Dove mangiare, dormire e lavarsi a Napoli e provincia" La guida, edizione 2026 della comunità Sant'Egidio

In stampa dal 2006 a Napoli, la Guida Dove mangiare, dormire lavarsi a Napoli ed in Campania, la ”Michelin dei poveri”, è una bussola per orientarsi nel mondo della solidarietà, redatta dalla Comunità di sant’Egidio per chi ha bisogno di aiuto: poveri, senza dimora, stranieri; è utile agli operatori e a chiunque vuol aiutare chi si trova in difficoltà.

Oltre 150 pagine, contiene oltre 600 indirizzi, stampata in 3.000 copie a colori, verrà distribuita gratuitamente a chi ne fa domanda, ai centri e alle persone in difficoltà.

La conferenza sarà occasione di riflessione, analisi dei dati, raccolta di testimonianze e proposte di intervento.

Interverranno:

Chiara Marciani Assessore alle Politiche Giovanili e al Lavoro e Assessore alle Politiche Sociali del Comune di Napoli.

Caterina Musella Referente del Coordinamento delle Attività Socio-Sanitarie dell’Asl Napoli 1.

Benedetta Ferone Coordinatrice del servizio ai senza dimora della Comunità di Sant’Egidio.

In questo tempo difficile per chi vive per strada si invita la città (associazioni, parrocchie, istituzioni, servizi e cittadini) ad essere rete che accoglie e protegge chi non ha dimora o chi sta per finire in strada.