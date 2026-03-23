Minacce di morte a Valditara, Nappi: "Solidarietà a ministro" "Violenza frutto di campagna d’odio"

"Vicinanza e solidarietà al ministro Giuseppe Valditara, ennesima vittima di un sentimento di odio su cui continua a soffiare certa politica. Conosciamo la tempra e il grande valore del ministro, lo straordinario lavoro che sta svolgendo in termini di innovazione e di crescita della scuola, e sappiamo che non si lascerà minimamente intimidire da questa azione scellerata e preoccupante".

Così, in una nota, Severino Nappi, vice coordinatore Lega Campania e componente Consiglio Federale Lega.

"Tutti, però, al di là dei colori politici, hanno il dovere di interrogarsi su gesti del genere, in particolare alla luce della campagna referendaria ‘tossica’ condotta da certa sinistra".