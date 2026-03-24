Napoli, sulle strade è strage: investito e ucciso a Corso Vittorio Emanuele A perdere la vita il professore Italo Ferraro, autore dell'Atlante storico di Napoli

Un grave incidente stradale si è verificato nella serata di ieri a lungo corso Vittorio Emanuele. A perdere la vita è stato il professor Italo Ferraro, 85 anni, investito da uno scooter mentre si trovava in strada.

Ferraro, architetto e autore di numerosi volumi dedicati alla storia urbana e ai quartieri della città, era particolarmente noto per l’“Atlante storico di Napoli”, opera di riferimento per studiosi e appassionati. Trasportato d’urgenza in ospedale dopo l’impatto, è deceduto poco dopo a causa delle gravi ferite riportate.

Sulla vicenda si registrano anche polemiche per i tempi dei soccorsi. L’episodio riaccende il dibattito sulla viabilità e sulla tutela dei pedoni nel capoluogo partenopeo, a poche ore di distanza dalla duplice tragedia avvenuta sempre a Napoli, ma lungo Corso Garibaldi, dove un automobilista ha investito e ucciso due donne di nazionalità ucraina.