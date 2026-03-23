Auriemma: "Referendum consegna un messaggio politico chiaro e inequivocabile" "I cittadini hanno respinto una riforma che non risponde ai bisogni reali del Paese"

"Per il Governo si tratta di un vero e proprio segnale di sfiducia. Dopo quattro anni, non è stata prodotta una riforma capace di migliorare concretamente il sistema giustizia, e il voto di oggi rappresenta un richiamo forte alla responsabilità politica. Non si può far finta di nulla: è necessario prendere atto di questo esito.



Particolarmente significativo è il dato che arriva dalla Campania e dalla provincia di Napoli, dove il No si afferma con percentuali tra le più alte in Italia. Un risultato che testimonia la maturità civica e la consapevolezza di una comunità che ha saputo leggere nel merito i contenuti della riforma e scegliere di difendere i principi fondamentali della nostra Costituzione".

Lo dichiara l’onorevole Carmela Auriemma, vicecapogruppo vicaria del M5S alla Camera dei Deputati



"È il segno di un territorio vivo, attento, che non si lascia trascinare da slogan ma partecipa con coscienza alle scelte democratiche. La forte affermazione del No in Campania è anche il frutto di un lavoro politico e di una mobilitazione diffusa che ha coinvolto cittadini, attivisti e realtà locali.



Questo voto rappresenta dunque un punto di partenza. Come Movimento 5 Stelle continueremo a lavorare, dentro e fuori le istituzioni, per costruire riforme serie, condivise e realmente utili ai cittadini, e per rafforzare la partecipazione democratica, perché la democrazia vive solo se viene esercitata".