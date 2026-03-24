IL PIZZINO di Gerardo Casucci: Tutto tace

Le ingiustizie subite dalla classe arbitrale determinanti per il Napoli, ma nessuno ne parla...

il pizzino di gerardo casucci tutto tace
Napoli.  

Sette punti separano il Napoli dalla vetta della classifica, e questo più che far nascere improbabili speranze, dovrebbe generare grandi rimpianti. E non solo. Anche molta rabbia, per le molteplici ingiustizie subite dalla classe arbitrale in un momento peraltro cruciale della stagione. Troppo preciso e chirurgico il danno per non pensare male. L'ultimo in ordine di tempo è stato il gol regolarissimo annullato a Bergamo contro l'Atalanta, costato ben 3 punti. Se si sommano tutti quelli persi per cause "esterne", la loro somma copre e supera il distacco del Napoli dai nerazzurri. Qualcuno dovrebbe parlare, e invece tutto tace.

Ultime Notizie