IL PIZZINO di Gerardo Casucci: Tutto tace Le ingiustizie subite dalla classe arbitrale determinanti per il Napoli, ma nessuno ne parla...

Sette punti separano il Napoli dalla vetta della classifica, e questo più che far nascere improbabili speranze, dovrebbe generare grandi rimpianti. E non solo. Anche molta rabbia, per le molteplici ingiustizie subite dalla classe arbitrale in un momento peraltro cruciale della stagione. Troppo preciso e chirurgico il danno per non pensare male. L'ultimo in ordine di tempo è stato il gol regolarissimo annullato a Bergamo contro l'Atalanta, costato ben 3 punti. Se si sommano tutti quelli persi per cause "esterne", la loro somma copre e supera il distacco del Napoli dai nerazzurri. Qualcuno dovrebbe parlare, e invece tutto tace.