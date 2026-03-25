Aggredita con violenza e rapinata in pieno centro a Napoli La polizia individua e arresta un 19enne

La polizia ha arrestato un 19enne napoletano per rapina. Gli agenti del commissariato Decumani, nei pressi di Piazza Municipio, sono stati avvicinati da una ragazza che, in forte stato di agitazione e con delle lesioni evidenti nel volto, ha raccontato che, poco prima, era stata aggredita e rapinata del suo cellulare da un ragazzo.

I poliziotti, grazie alle descrizioni fornite dalla vittima, hanno prontamente individuato e bloccato il malvivente trovandolo in possesso del cellulare appena sostratto.

Per tali motivi, l’indagato è stato arrestato mentre la refurtiva riconsegnata alla legittima proprietaria.