IL PIZZINO di Gerardo Casucci: In giro per la città La presenza costante di Antonio Conte in giro per la città ma solo fino a lunedì mattina...

La domanda è semplice: "E adesso come faremo a percorrere queste due lunghe settimane di silenzio calcistico" - visto e considerato che la nostra nazionale non fa testo per riempire il vuoto di emozioni arrecate dalle squadre di club. La perdita del Napoli nella vita quotidiana dei suoi accesi tifosi non fa che acuire ancora di più quel vuoto, rendendolo per la gran parte insopportabile. Così non restava ai supporters azzurri che aggrapparsi ad alcune granitiche certezze, tra queste una delle più rilevanti degli ultimi mesi è stata la presenza costante di Antonio Conte in giro per la città. Ma solo fino a lunedì mattina.