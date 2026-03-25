Monaldi, un ulivo per ricordare il piccolo Domenico Il 1 aprile la cerimonia con la piantumazione dell'albero nei giardini dell'ospedale

Un simbolo di vita eterna e di pace per non dimenticare. Il prossimo primo aprile, i giardini dell’ospedale Monaldi di Napoli ospiteranno la piantumazione di un ulivo secolare in memoria di Domenico Caliendo, il bambino di soli due anni scomparso lo scorso febbraio a seguito di un trapianto di cuore fallito.

La cerimonia, carica di significato simbolico, sarà preceduta da una funzione religiosa nella cappella del nosocomio collinare. Alla messa parteciperanno i genitori del piccolo, Patrizia e Antonio, che fin dal primo momento hanno trasformato il proprio dolore in una battaglia per la trasparenza e la sicurezza delle cure pediatriche. L’evento del primo aprile segna un momento di raccoglimento per l’intera comunità, scossa da una vicenda che ha travalicato i confini regionali. La scelta dell'ulivo, albero simbolo di resilienza e rinascita, vuole essere un messaggio di speranza per tutte le famiglie che affrontano il calvario delle cardiopatie congenite.

Al via l'ispezione straordinaria: il piano di Roberto Fico

Parallelamente al ricordo, prosegue l'attività di accertamento istituzionale. Lo scorso lunedì ha preso ufficialmente il via l’ispezione straordinaria disposta dal Presidente della Regione Campania, Roberto Fico. Il team di esperti incaricato dal Governatore ha il compito di fare piena luce sulle dinamiche organizzative e cliniche che hanno portato al tragico esito del trapianto di Domenico. L’indagine non si fermerà però tra le mura del Monaldi. Il provvedimento regionale prevede infatti un monitoraggio a tappeto per la verifica dei protocolli e l'analisi delle procedure di trasporto e conservazione degli organi, e il controllo della gestione delle emergenze in sala operatoria. Le ispezioni saranno estese a tutti i centri trapiantologici della Campania per garantire standard di sicurezza uniformi.

Verso una nuova gestione della sanità

L'ispezione del team voluto da Fico rappresenta un punto di rottura rispetto al passato. L'obiettivo dichiarato è quello di "accertare le responsabilità e riorganizzare il sistema", come ribadito dallo stesso Governatore nei giorni scorsi. Il caso del piccolo Domenico sta spingendo la Regione verso una revisione profonda della rete trapianti, con il trasferimento delle funzioni tecnico-amministrative del Centro Regionale Trapianti (CRT) presso gli uffici della Direzione Generale Salute. Mentre la magistratura prosegue il suo corso sul fronte penale, la piantumazione dell'ulivo al Monaldi resta il segno tangibile di una ferita che la sanità campana è chiamata a rimarginare attraverso la verità e il rinnovamento.