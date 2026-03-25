Sorpresa con la droga dalla polizia: arrestata una 45enne L'intervento dei falchi della squadra mobile

La polizia ha arrestato una 45enne napoletana, per detenzione illecita ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

In particolare, i falchi della squadra mobile, hanno controllato, in Calata Trinità Maggiore, la donna trovandola in possesso di 22 involucri di cocaina del peso complessivo di circa 22 grammi ed un bilancino di precisione.

I poliziotti hanno controllato poi l’abitazione della 45enne dove hanno rinvenuto altri due bilancini di precisione e diverso materiale per il confezionamento della droga.