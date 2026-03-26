Napoli: sequestrati 270 chili di prodotti ittici privi dei requisiti di legge Controlli straordinari della polizia a Secondigliano

Nell’ambito dell’intensificazione dei controlli predisposti dalla questura di Napoli, gli agenti del commissariato di polizia di Secondigliano, del reparto prevenzione crimine, i militari dell’arma dei carabinieri, personale della polizia locale di Napoli, tutela edilizia, unità operativa Secondigliano, motociclisti, personale dell’Asl, veterinari e dei tecnici dell’enel hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio a Secondigliano finalizzato al contenimento dell’emergenza virus epatite virale Hav.

Nel corso del servizio, sono state controllate 3 pescherie, sequestrati oltre 270 chili di prodotti ittici privi dei requisiti di legge e un titolare è stato denunciato per allaccio abusivo alla rete elettrica ed altresì sanzionato per carenze igienico-sanitarie.

Controllati inoltre 4 esercizi commerciali di cui 2 sono stati sanzionati per aver esposto la merce sul suolo pubblico occupato abusivamente e uno sanzionato in quanto esercitava l’attività sprovvisto della Scia commerciale e sanitaria.

Infine, gli operatori hanno identificato 60 persone, di cui 26 con precedenti, controllato 34 autovetture, una sottoposta a sequestro amministrativo poiché priva di copertura assicurativa e contestato 4 violazioni del codice della strada