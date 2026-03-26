Napoli: sequestrati 270 chili di prodotti ittici privi dei requisiti di legge

Controlli straordinari della polizia a Secondigliano

napoli sequestrati 270 chili di prodotti ittici privi dei requisiti di legge

Il bilancio dell'attività

Napoli.  

Nell’ambito dell’intensificazione dei controlli predisposti dalla questura di Napoli, gli agenti del commissariato di polizia di Secondigliano, del reparto prevenzione crimine, i militari dell’arma dei carabinieri, personale della polizia locale di Napoli, tutela edilizia, unità operativa Secondigliano, motociclisti, personale dell’Asl, veterinari e dei tecnici dell’enel hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio a Secondigliano finalizzato al contenimento dell’emergenza virus epatite virale Hav.

Nel corso del servizio, sono state controllate 3 pescherie, sequestrati oltre 270 chili di prodotti ittici privi dei requisiti di legge e un titolare è stato denunciato per allaccio abusivo alla rete elettrica ed altresì sanzionato per carenze igienico-sanitarie.

Controllati inoltre 4 esercizi commerciali di cui 2 sono stati sanzionati per aver esposto la merce sul suolo pubblico occupato abusivamente e uno sanzionato in quanto esercitava l’attività sprovvisto della Scia commerciale e sanitaria.

Infine, gli operatori hanno identificato 60 persone, di cui 26 con precedenti, controllato 34 autovetture, una sottoposta a sequestro amministrativo poiché priva di copertura assicurativa e contestato 4 violazioni del codice della strada

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