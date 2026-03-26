Porta Capuana: contestate due violazioni al codice stradale

Nell’ambito dell’intensificazione dei controlli predisposti dalla questura di Napoli nella zona di Porta Capuana, personale della polizia di stato e nello specifico del Commissariato Vicaria-Mercato, hanno effettuato un controllo straordinario del territorio nell’area interessata.
Nel corso del servizio, gli operatori hanno identificato 223 persone, di cui 36 con precedenti di polizia, controllato 113 veicoli, di cui uno sottoposto a sequestro amministrativo, e contestato 2 violazioni del codice della strada.