Bilancio approvato, Fico: "Fuori dall'esercizio provvisorio, piena operatività" Il presidente della Regione Campania: "Regole sempre più chiare per utilizzo delle risorse"

"Oggi abbiamo approvato il Bilancio della Regione Campania. Un passaggio importante che ci permette di uscire dall’esercizio provvisorio e di riportare la Regione a una piena operatività": così si è espresso il presidente della Regione Campania, Roberto Fico, sulla pagina ufficiale social. "Ringrazio tutte e tutti per il lavoro fatto in queste settimane. I dirigenti, gli uffici, i consiglieri di maggioranza ed opposizione. Tutti protagonisti di un confronto serio che ci ha consentito di arrivare ad un bilancio che punta su sanità, sociale, trasporti, ambiente, cultura".

"Risposte concrete ai cittadini"

"Scelte mirate per dare risposte concrete ai cittadini, in linea con quanto dichiarato in campagna elettorale. - ha aggiunto Fico - Continueremo su questa strada, definendo regole sempre più chiare per l’utilizzo delle risorse. Per premiare progetti validi, competenze e iniziative utili ai territori. Il nostro impegno deve servire a un solo scopo: migliorare la vita dei cittadini".