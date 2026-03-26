Regione Campania, approvato il bilancio, Buonajuto: "Base solida" "Incrementi in sanità, trasporti e cultura, ora investire sui giovani"

"Ho espresso un voto favorevole convinto ma consapevole - ha dichiarato il consigliere regionale di Casa Riformista, Ciro Buonajuto - convinto perché riconosciamo il lavoro importante svolto e le scelte positive contenute in questo bilancio.

Consapevole perché sappiamo che questo documento non è un punto di arrivo, ma è solo l’inizio di un percorso lungo che porterà a risultati importanti per i cittadini.

In questo bilancio il 70% delle risorse è dedicato alla sanità, una scelta importante, ma vediamo anche un incremento significativo sulle risorse per il trasporto pubblico locale, che crescono in maniera concreta, e c’è un’attenzione chiara alle politiche sociali, con risorse rilevanti per le fasce più deboli, oltre ad un rafforzamento degli investimenti in cultura, che per noi non è un costo, ma un asset strategico”.

“Questi investimenti rappresentano la base solida su cui vogliamo costruire il futuro della nostra Regione – ha aggiunto Buonajuto - consapevoli che dobbiamo fare di più, sulla Sanità, sui Trasporti, sulla Sicurezza, sulla Cultura, sul Turismo, ma su tutti c’è un tema che deve diventare sempre più centrale nell’azione politica della Regione: i giovani. Investire sui giovani significa creare le condizioni per lo sviluppo di tutta la Campania.

Le azioni di questa regione devono essere in grado di creare nuove opportunità di lavoro, rafforzare i percorsi di formazione, sostenere la cultura e l’innovazione, ma anche avere il coraggio di affidare ai giovani responsabilità anche nella pubblica amministrazione, per garantire servizi migliori, più efficienti e moderni. Ora tocca a noi trasformare questo bilancio in risultati concreti per i cittadini”. Conclude Buonajuto, consigliere regionale di Casa Riformista e presidente della prima commissione affari istituzionali.