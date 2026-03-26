Napoli, dovrà scontare oltre 8 anni di reclusione: arrestato dalla polizia Esecuzione di un provvedimento di determinazione di pene concorrenti

La polizia ha arrestato un 35enne napoletano in esecuzione di un provvedimento di determinazione di pene concorrenti.

I falchi della squadra mobile hanno eseguito nei confronti dell'uomo il provvedimento, emesso il 12 febbraio 2026 dalla procura della repubblica presso il tribunale ordinario di Napoli ufficio esecuzioni penali, secondo il quale, dovrà espiare la pena di 8 anni 4 mesi e 20 giorni di reclusione per furto aggravato, ricettazione, riciclaggio, evasione, resistenza a pubblico ufficiale, lesioni e truffa, commessi tra il 2008 e il 2024 a Napoli.