Controlli della polizia all’interno degli scali ferroviari e a bordo treno

Servizio a cura del compartimento Polfer per la Campania

controlli della polizia all interno degli scali ferroviari e a bordo treno

Sicurezza dei viaggiatori...

Napoli.  

 

La polizia ha effettuato un servizio straordinario di controllo allo scalo ferroviario di Aversa e sui treni regionali circolanti lungo la tratta Caserta-Napoli.

 

Durante il servizio, gli agenti del compartimento Polfer per la Campania hanno controllato complessivamente 830 persone, di cui 136 con precedenti di polizia.

Infine, nel corso del servizio, i poliziotti hanno proceduto a dare esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un uomo ritenuto responsabile dei reati di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali.

 

 

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