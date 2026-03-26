controlli della polizia all interno degli scali ferroviari e a bordo treno

La polizia ha effettuato un servizio straordinario di controllo allo scalo ferroviario di Aversa e sui treni regionali circolanti lungo la tratta Caserta-Napoli.
Durante il servizio, gli agenti del compartimento Polfer per la Campania hanno controllato complessivamente 830 persone, di cui 136 con precedenti di polizia.
Infine, nel corso del servizio, i poliziotti hanno proceduto a dare esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un uomo ritenuto responsabile dei reati di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali.